Елена Хоркина возглавила департамент розничных рисков "Росбанка"

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Елена Хоркина назначена директором департамента розничных рисков Росбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Елена будет отвечать за риск-политику и управление розничным кредитным портфелем, развитие систем принятия решений и риск-платформы данных, а также за исполнение функции верификации во всех процессах банка. Одним из приоритетных направлений деятельности Елены станет выстраивание и развитие интеграции по направлению розничных рисков группы Societe Generale в России для более эффективного партнерского взаимодействия с розничным бизнесом.

Для справки: Елена Хоркина более 20 лет работает в банковской сфере, из которых 10 лет в розничном бизнесе и 7 лет в розничных рисках. Елена обладает глубокой профессиональной экспертизой в обоих направлениях. Свой профессиональный путь в банковской сфере Елена начала в 1998 году в "Международном московском банке" и прошла путь от специалиста до руководителя центра кредитования физических лиц, занималась развитием и продажами кредитных продуктов. Продолжила карьерное развитие в "Банке Москвы" и в Московском кредитном банке в профильном направлении деятельности. В 2007 году Елена продолжила свою карьеру в BSGV, к команде рисков "Росбанка" присоединилась в 2011 году.