Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
06:05 мск: Торговый баланс Китая за июль;
06:05 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;
08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;
15:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.