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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2018 г.Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку...
вчера 10:18

Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку топлива для агротехнологических работ.

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 79 субъектам 5 млрд рублей на приобретение не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для агротехнологических работ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются 5 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ", - говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Субсидии распределены между 79 субъектами Федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

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