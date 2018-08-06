"Русал" снизил чистую прибыль во II квартале на 31%‍

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Русал" во II квартале снизил скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до 218 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт компании.

"По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%. За полугодие чистая скорректированная прибыль увеличилась на 15% до 535 млн долларов", - говорится в сообщении.

Выручка за квартал уменьшилась на 18% до 2.25 млрд долларов год к году показатель снизился на 8.7%. За полугодие выручка выросла на 4.9% до 4.99 млрд долларов.

Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за первое полугодие.

Чистый долг на 30 июня составил 7.875 млрд долларов, что на 3% больше уровня на начало года.

Напомним, что "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5.8% мирового производства алюминия и 6.3% глинозема. В компании работает около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) ина Московской бирже (торговый код RUAL).