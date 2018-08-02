Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;
10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июль.