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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июль.

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