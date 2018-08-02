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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2018 г.Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (...
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Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 1 августа 2018 года.

Информация, полученная за период, прошедший после июньского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, и уровень безработицы остался низким. Расходы домохозяйств и инвестиции предпринимателей в основной капитал существенно выросли. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - остаются вблизи 2%. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что дальнейшее постепенное повышение целевого коридора ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной цели Комитета 2% в среднесрочной перспективе. Риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 1.75 - 2.00%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2%-ной инфляции.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Лаэл Брэйнард; Эстер Джордж; Лоретта Местер; и Рэндал Куорлз.

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