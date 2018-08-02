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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:41

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Тагилбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Тагилбанк" (Свердловская область, г. Нижний Тагил). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении АО "Тагилбанк" процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом ПАО "Сбербанк" на основании договора с Агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Тагилбанк" в течение не менее 1 года.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 1 августа 2018 года в "Областной газете".

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