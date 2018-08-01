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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2018 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 219 тыс.

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло на 219 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 186 тыс.

В июне число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 181 тыс. (пересмотрено со 177 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле выросло на 52 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 119 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 48 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 августа.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 190 тыс. после увеличения на 213 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. до 3.9%.

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