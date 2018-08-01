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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2018 г.Japan Tobacco завершила приобретение российской...
сегодня 10:00

Japan Tobacco завершила приобретение российской группы "Донской табак"
Эмитенты:   Донской табак

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Японская корпорация Japan Tobacco завершила приобретение российской табачной компании "Донской табак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу японской компании.

"Japan Tobacco Inc. объявляет, что JT Group завершила приобретение компаний "Донской табак" вчера по местному российскому времени", - говорится в заявлении.

"Приобретение "Донского табака" позволит JTI дополнить ее существующий набор продуктов ценными брендами "Донского табака" и расширить торговую сеть, благодаря большим мощностям [российской компании]", - подчеркивается в нем. В заявлении также отмечается, что российский рынок в течение многих лет был для компании ключевым для роста дохода.

Ранее ФАС разрешила японскому производителю приобретение "Донского табака". Сообщалось, что сумма сделки составит 1.6 млрд долларов.

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