Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за июль.