Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 127.4 пункта против 127.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 126.5 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 126.4.

Индекс оценки текущей ситуации в июле вырос до 165.9 против 161.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 101.7 против 104.0 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.