Курс доллара 62.3497   Курс евро 73.0738  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2018 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:07

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 127.4 пункта против 127.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 126.5 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 126.4.

Индекс оценки текущей ситуации в июле вырос до 165.9 против 161.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 101.7 против 104.0 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:44
Новак о выигрыше РФ энергоконгресса у США и Португалии: проведем на самом высоком уровне
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 августа
вчера
18:25
Президент Белоруссии отменил обязательную продажу валютной выручки предприятиями
вчера
17:28
Аккредитация визовых центров в РФ не должна мешать уже существующей системе – сенатор
вчера
17:07
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос
вчера
17:06
Причины отравления рабочих на заводе под Липецком выясняются - "Белая дача"
вчера
16:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле превысил прогноз
вчера
16:34
РФ и Япония проведут бизнес-диалог компаний в сфере IT и коммуникаций - глава Минкомсвязи
вчера
16:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»