Курс доллара 62.3497   Курс евро 73.0738  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2018 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 16:47

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле превысил прогноз

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в июле повысился до 65.5% против 64.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 61.9%.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
18:25
Президент Белоруссии отменил обязательную продажу валютной выручки предприятиями
вчера
17:28
Аккредитация визовых центров в РФ не должна мешать уже существующей системе – сенатор
вчера
17:07
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос
вчера
17:06
Причины отравления рабочих на заводе под Липецком выясняются - "Белая дача"
вчера
16:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле превысил прогноз
вчера
16:34
РФ и Япония проведут бизнес-диалог компаний в сфере IT и коммуникаций - глава Минкомсвязи
вчера
16:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении
вчера
15:53
Минэнерго РФ предусмотрело преференции для российских газовых турбин при модернизации ТЭС
вчера
15:38
Базовая инфляция в США в июне составила 1.9%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»