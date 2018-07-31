Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.4%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 6.1% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.