Курс доллара 62.7805   Курс евро 73.2021  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2018 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
сегодня 16:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.4%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 6.1% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Другие новости

сегодня
16:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле превысил прогноз
сегодня
16:34
РФ и Япония проведут бизнес-диалог компаний в сфере IT и коммуникаций - глава Минкомсвязи
сегодня
16:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении
сегодня
15:53
Минэнерго РФ предусмотрело преференции для российских газовых турбин при модернизации ТЭС
сегодня
15:38
Базовая инфляция в США в июне составила 1.9%
сегодня
15:36
Личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.4%
сегодня
14:33
Mail.Ru Group прекращает поддержку браузера "Амиго"
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»