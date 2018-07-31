Курс доллара 62.7805   Курс евро 73.2021  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2018 г.Базовая инфляция в США в июне составила 1.9%
сегодня 15:38

Базовая инфляция в США в июне составила 1.9%

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.9%, что совпало с пересмотренным майским значением.

Другие новости

сегодня
16:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле превысил прогноз
сегодня
16:34
РФ и Япония проведут бизнес-диалог компаний в сфере IT и коммуникаций - глава Минкомсвязи
сегодня
16:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 6.5% в годовом выражении
сегодня
15:53
Минэнерго РФ предусмотрело преференции для российских газовых турбин при модернизации ТЭС
сегодня
15:38
Базовая инфляция в США в июне составила 1.9%
сегодня
15:36
Личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.4%
сегодня
14:33
Mail.Ru Group прекращает поддержку браузера "Амиго"
сегодня
14:12
Никаких решений по утильсбору на велосипеды в РФ не принималось - представитель Козака
сегодня
13:31
Неэффективные предприятия в РФ вернут субсидии на уплату процентов по кредитам - документ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»