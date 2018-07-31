Личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.4%

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в июне на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились также на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в июне увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 0.4%.

Норма сбережений в июне составила 6.8%.