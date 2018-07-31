ФНС с 1 августа раскроет часть налоговой тайны

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная налоговая служба России с 1 августа 2018 года начнет публиковать на своем сайте часть сведений о налогоплательщиках, которые раньше относились к налоговой тайне. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"ФНС опубликует сведения о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений, сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, а также сведения об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения", - говорится в сообщении.

Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением хозяйственных товариществ и обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам. Ранее ФНС планировала раскрыть эти данные 1 июня 2018 года.