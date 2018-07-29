В России продлили программу льготного автокредитования‍ до 2020 года

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление, продлевающее программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018-2020 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018–2020 годы. В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля", - говорится в сообщении.

Общий объём финансирования программы – 15 млрд рублей.

Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе.