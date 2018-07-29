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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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