Курс доллара 62.9471   Курс евро 73.8181  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

Другие новости

сегодня
21:35
ОБЗОР - Рубль вечером слегка прибавляет к доллару и евро на нефти по $74 за баррель
сегодня
19:54
ОБОБЩЕНИЕ - ЦБ РФ без интриг сохранил ключевую ставку неизменной
сегодня
19:00
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ НА СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИСЬ В ИЮЛЕ ДО 9,7% С ИЮНЬСКИХ 9,8% – ЦБ
сегодня
18:37
ЮАР не может развивать сотрудничество в атомной сфере из-за финансовых проблем - президент
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июля
сегодня
18:06
S&P ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ АЛРОСЫ ДО ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ "BBB-" СО СПЕКУЛЯТИВНОГО "BB+", ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ - S&P
сегодня
17:51
Акции Twitter упали на 14% на фоне снижения числа пользователей, Facebook перешел к росту
сегодня
17:31
РОССИЯ ПОСТАВИЛА ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ГОВЯДИНЫ В ТУРЦИЮ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ОТКРЫТИЕ И КИТАЙСКОГО РЫНКА ДЛЯ СВОЕГО МЯСА - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГОРДЕЕВ
сегодня
17:06
ВСМ между Китаем, РФ и ЕС требует больших затрат, но может стать мегапроектом - Медведев
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»