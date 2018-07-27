Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;
17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.