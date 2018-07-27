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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г. Университет Мичигана: Индекс потребительског...
сегодня 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения до 97.9 с предварительного уровня 97.1.

Аналитики прогнозировали сохранение предварительного показателя без пересмотра.

В июне значение индекса составило 98.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июле составил 2.9% в сравнении с 3.0% месяцем ранее.

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