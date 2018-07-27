Квартальная прибыль Chevron по результатам за II квартал выросла, но оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Chevron сегодня сообщила о росте чистой прибыли во II квартале до 3.41 млрд долл или 1.78 долл на акцию по сравнению с 1.45 млрд долл или 0.77 долл на акцию годом ранее.

Выручка Chevron выросла до 42.24 млрд долл с 34.48 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 2.09 долл на акцию и выручку Chevron на уровне 45.65 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции подешевели на 2.6%.