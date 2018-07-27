Квартальная прибыль Exxon Mobil оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Exxon Mobil сообщила о росте прибыли по итогам II квартала до 3.95 млрд долл или до 0.92 долл на акцию против 3.35 млрд долл или 0.78 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании выросла до 73.501 млрд долл против 58.07 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Exxon на уровне 1.27 долл на акцию и доходы в размере 74.153 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Exxon подешевели на 2.2%.