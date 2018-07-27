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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г.Доходы компании Merck выросли
сегодня 15:11

Доходы компании Merck выросли

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Немецкая фармацевтическая компания Merck сообщила о снижении прибыли до 1.71 млрд долл или 0.63 долл на акцию в сравнении с 1.95 млрд долл или 0.71 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.06 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 10.47 млрд долл с 9.93 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 1.03 долл на акцию и доходы в размере 10.28 млрд долл.

Merck прогнозирует, что выручка компании за 2018 год окажется в рамках диапазона от 42 до 42.8 млрд долл по сравнению с предыдущим прогнозом от 41.8 до 43 млрд долл.

После публикации отчетности в ходе торгов на премаркете акции Merck выросли на 1.5%.

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