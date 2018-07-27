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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г.Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась
сегодня 14:45

Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о снижении чистой прибыли по результатам за II квартал до 637 млн долл или до 0.73 долл на акцию против 524 млн долл или 0.59 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.77 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка Colgate-Palmolive выросла до 3.886 млрд долл против 3.826 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 3.916 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Colgate-Palmolive подешевели на 1.4%.

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