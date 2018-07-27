Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7.25%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении Банка России говорится, что в июне инфляция составила 2,3% в годовом выражении, в июле - ожидается в интервале 2,5–2,6%. Вместе с тем регулятор сообщил о формировании тенденции возвращения инфляции к 4%. По прогнозу ЦБ, в конце 2018 года годовые темпы роста индекса потребительских цен составят 3,5-4%. Как ожидается, в 2019 году инфляция временно превысит 4% в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость, но к началу 2020 года инфляция вернется к 4%. По сравнению с июньским заявлением, прогноз по инфляции почти не изменился.

В заявлении приводятся цифры июньского совокупного прироста цен на продовольственные товары (около нуля) и на непродовольственном рынке (+3,7%). Основной причиной повышения инфляционных ожиданий в условиях увеличения цен на непродовольственном рынке стал рост цен на нефтепродукты. Регулятор отмечает прекратившееся в июле повышение цен на бензин, чему способствовало принятое решение о снижении акцизов на нефтепродукты. В этих условиях инфляционные ожидания населения в июле стабилизировались, говорится в заявлении.

Банк России также сообщил, что в текущее время денежно-кредитные условия близки к нейтральным. Вместе с тем в заявлении содержится намек о возможном повышении ставки.

«С учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте», - заявил регулятор.

ЦБ также отметил, что проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале. Однако прогноз Банка России по темпам роста ВВП на 2018 год не изменился, оставшись в интервале 1,5-2%, «что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений».