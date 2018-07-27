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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:26

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Тагилбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Тагилбанк" (Свердловская область, г. Нижний Тагил). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 1 августа 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 31 июля 2018 года на сайте АСВ, а также 1 августа 2018 года в "Областной газете".

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