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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2018 г.Квартальная прибыль и доходы Intel увеличились
сегодня 10:00

Квартальная прибыль и доходы Intel увеличились

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель компьютеров Intel сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал текущего года до 5.01 млрд долл или 1.05 долл на акцию по сравнению с 2.81 млрд долл или 0.58 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.04 долл на акцию.

Выручка увеличилась до 16.96 млрд долл с 14.76 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.97 долл на акцию и доходы в размере 16.78 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Intel подешевели на 3%.

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