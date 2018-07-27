Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал.