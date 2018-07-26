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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2018 г.Компания MasterCard сообщила о росте квартально...
сегодня 16:39

Компания MasterCard сообщила о росте квартальной прибыли и выручки

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам за II квартал 2018 года выросла до 1.6 млрд долл или 1.5 долл на акцию в сравнении с 1.2 млрд долл или 1.1 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 1.66 долл на акцию с 1.1 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка MasterCard увеличилась и составила 3.67 млрд долл по сравнению с 3.1 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.53 долл на акцию и доходы в размере 3.65 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции MasterCard подешевели на 3.1%.

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