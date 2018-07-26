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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2018 г.Квартальная прибыль McDonald's выросла
сегодня 16:16

Квартальная прибыль McDonald's выросла

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2018 года до 1.5 млрд долл или до 1.9 долл на акцию в сравнении с 1.4 млрд долл или 1.7 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.99 долл на акцию.

Совокупная выручка компании снизилась до 5.35 млрд долл по сравнению с 6.05 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.92 долл на акцию и доход в размере 5.32 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's не изменились.

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