Прибыль American Airlines снизилась

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 566 млн долл или 1.22 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 864 млн долл или 1.75 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.63 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 11.643 млрд долл по сравнению с 11.227 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.59 долл на акцию и доход 11.679 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2.2%.