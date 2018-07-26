Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.75 тыс.

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 июля, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 июля, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1745 тыс. против 1753 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1751 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.5 тыс. до 1745.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 июля, увеличилось на 136.9 тыс. и составило 1.8 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.03 млн человек.