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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2018 г.Прибыль Hershey выросла
сегодня 15:46

Прибыль Hershey выросла

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель шоколада Hershey сообщил о снижении чистой прибыли в II квартале до 226.9 млн долл или до 1.08 долл на акцию по сравнению с 203.5 млн долл или 0.89 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.14 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась до 1.75 млрд долл по сравнению с 1.66 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.1 долл на акцию и доходы в размере 1.74 млрд долл

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.8%.

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