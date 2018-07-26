Прибыль Hershey выросла

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель шоколада Hershey сообщил о снижении чистой прибыли в II квартале до 226.9 млн долл или до 1.08 долл на акцию по сравнению с 203.5 млн долл или 0.89 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.14 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась до 1.75 млрд долл по сравнению с 1.66 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.1 долл на акцию и доходы в размере 1.74 млрд долл

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.8%.