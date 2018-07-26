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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:40

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 1.0%

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 3.0%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.3% (пересмотрено с (-0.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В мае показатель вырос на 0.3% (пересмотрено с (-0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в мае (пересмотрено с (-0.2%).

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