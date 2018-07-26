"Металлоинвест" предоставил кредит "Холдинговой компании ЮэСэМ" на сумму до 70 млрд рублей

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Металлоинвест" предоставил займы ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" на сумму до 70 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Займы предназначены для рефинансирования задолженности группы USM перед "Металлоинвестом" в рамках завершения перевода компанией USM своих активов в российскую юрисдикцию, - заявил председатель совета директоров УК "Металлоинвест" Иван Стрешинский. – Эти средства в полном объеме вернутся на баланс "Металлоинвеста". Общий долг и объем денежных средств компании "Металлоинвест" останутся без изменений".