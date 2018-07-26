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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2018 г."Металлоинвест" предоставил кредит "Холдинговой...
сегодня 10:23

"Металлоинвест" предоставил кредит "Холдинговой компании ЮэСэМ" на сумму до 70 млрд рублей
Эмитенты:   Металлоинвест ХК

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Металлоинвест" предоставил займы ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" на сумму до 70 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Займы предназначены для рефинансирования задолженности группы USM перед "Металлоинвестом" в рамках завершения перевода компанией USM своих активов в российскую юрисдикцию, - заявил председатель совета директоров УК "Металлоинвест" Иван Стрешинский. – Эти средства в полном объеме вернутся на баланс "Металлоинвеста". Общий долг и объем денежных средств компании "Металлоинвест" останутся без изменений".

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