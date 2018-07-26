Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;
10:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.