Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

10:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.