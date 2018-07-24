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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2018 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в мае вырос на 0.2%
сегодня 16:17

FHFA: Индекс цен на дома в США в мае вырос на 0.2%

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс цен на дома в июне повысился 6.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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