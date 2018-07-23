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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
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АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Газбанка"
Эмитенты:   Газбанк  |  Сбербанк

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО АКБ "Газбанк" (г. Самара). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении АО АО АКБ "Газбанк" процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом ПАО "Сбербанк" на основании договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО АКБ "Газбанк" в течение не менее 2 лет.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 23 июля 2018 года в "Российской газете".

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