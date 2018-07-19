Правительство выделит на Дальний Восток дополнительно 30 млрд рублей

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Правительство намерено выделять по 30 млрд рублей в год на развитие Дальнего Востока вплоть до 2024 года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 млрд рублей в год. Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета", - сообщил Трутнев по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При этом речь идет о финансировании как экономических, так и социальных проектов Дальнего Востока.

Он также отметил, что на совещании с президентом обсуждался ряд дополнительных мер как экономического, так и социального характера по развитию Дальнего Востока. Социальные меры включают в себя, в том числе, льготные ставки по ипотеке для семей с детьми (2% годовых), увеличение подъемных при переезде на дальневосточные предприятия до 1 млн рублей, а также расширение ДВФУ.

"Мы предложили в 4 раза увеличить подъемные - с 225 тыс. до миллиона рублей. Увеличить [предлагается] также финансирование программы переселения соотечественников", - сказал Трутнев. По его словам, 1 млн рублей будет выдаваться каждому переехавшему и трудоустроившемуся человеку, эта цифра уже согласована с президентом.