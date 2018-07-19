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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июнь;

16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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