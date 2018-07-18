Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.8 млн барр.

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 13 июля, вырос на 5.8 млн барр. и составил 411.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.2 млн барр. и составили 235.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 121.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.045 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр. и составили 24.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.629 млн барр., запасы бензина повысились на 0.425 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.71 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.34 млн барр.