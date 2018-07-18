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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2018 г.Индекс цен производителей Великобритании в июне...
вчера 11:35

Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе увеличился на 0.2% и на выходе увеличился на 0.1%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3.3% в мае (пересмотрено с 2.8%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне увеличился на 0.1% после роста на 0.5% в мае (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.

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