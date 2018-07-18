"Ростех" и "Росатом" создадут ПО для управления полным жизненным циклом продукции

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госкорпорации "Ростех" и "Росатом" создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой программного продукта – системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы). Соглашение об этом было подписано вчера в присутствии зампредседателя правительства Максима Акимова и главы Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

Новое программное обеспечение позволит в цифровом виде управлять жизненным циклом сложных изделий на всех этапах – от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации – а также гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций. Цикл разработки продукта составит около 5 лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга РФ и внебюджетных средств на общую сумму около 5 млрд рублей.

Потребителями нового ПО станут в первую очередь предприятия ОПК. Применение таких систем повысит конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростит функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга России.

Создателями системы станут РФЯЦ-ВНИИЭФ (со стороны госкорпорации "Росатом") и Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации "Ростех". Основные аспекты разработки возьмет на себя располагающийся в Сарове Нижегородской области РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Создание и внедрение системы управления позволит не тратить денежные средства предприятий на закупки иностранного ПО. При этом решение будет целенаправленно закрывать потребности рынка: отечественного аналога такой системы не существует.