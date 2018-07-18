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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:15

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Таатта"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации банк "Таатта" АО (г. Якутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 18 июля 2019 года через ПАО "Сбербанк", ПАО КБ "Восточный", ПАО "Почта Банк" и "РНКБ Банк" (ПАО), действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов. Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков банк "Таатта" АО произведено в зависимости от места жительства, категории вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 18 июля 2018 года в "Российской газете".

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