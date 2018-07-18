Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.