Курс доллара 62.4352   Курс евро 73.2427  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

Другие новости

вчера
19:12
Эксперты ЕК, РФ и Украины обсудят влияние законов ЕС на будущий транзит газа - Шефчович
вчера
18:55
Boeing работает над решением вопроса о 22 "дримлайнерах", от которых отказался "Аэрофлот"
вчера
18:44
Траты болельщиков из США в ходе ЧМ стали самыми большими - Сбербанк
вчера
18:36
Роструд планирует создать опции для пенсионеров в общероссийской базе вакансий
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 июля
вчера
18:26
РФ, Украина и ЕК могут еще обсудить вопросы транзита газа через Украину в октябре - Новак
вчера
18:11
Регионы РФ получат за 6 лет еще 514 млрд руб на приведение дорог к нормативам - Минтранс
вчера
18:06
Переговоры РФ, Украины и ЕК по транзиту газа прошли достаточно конструктивно - Новак
вчера
17:53
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ, УКРАИНЫ И ЕК В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ МОГУТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ТРАНЗИТА РОССИЙСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ОКТЯБРЕ - НОВАК
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»