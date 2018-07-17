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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2018 г.Объём промышленного производства в США в июне в...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.6%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в мае (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 3.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 78.0% против 77.7% месяцем ранее (пересмотрено с 77.9%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с июнем 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.5 п.п.

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