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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2018 г.АСВ выбрало дополнительный банк-агент для выпла...
вчера 10:51

АСВ выбрало дополнительный банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Таатта"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Почта банк" выбран в качестве дополнительного банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Банк "Таатта" АО (г. Якутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Таким образом, выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк "Таатта" АО будут осуществлять банки-агенты ПАО "Сбербанк", ПАО КБ "Восточный", "РНКБ Банк" (ПАО) и ПАО "Почта Банк". При этом ПАО "Почта Банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации, проживающим в г. Уяр (Красноярский край).

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 18 июля 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 июля 2018 года на сайте АСВ, а также 18 июля 2018 года в "Российской газете".

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