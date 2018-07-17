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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 10:22

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Газбанка"
Эмитенты:   Газбанк  |  Сбербанк

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО АКБ "Газбанк" (г. Самара) Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 23 июля 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 июля 2018 года на сайте АСВ, а также 23 июля 2018 года в "Российской газете".

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