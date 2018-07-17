АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Газбанка"

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО АКБ "Газбанк" (г. Самара) Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 23 июля 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 июля 2018 года на сайте АСВ, а также 23 июля 2018 года в "Российской газете".