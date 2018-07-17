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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;

11:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май.

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